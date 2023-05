Vibo, il Pd inaugura la nuova sede

Lunedì 22 maggio alle 18.00 in via Forgiari 48, presso i locali ex OVS a Vibo Valentia, sarà inaugurata la nuova sede provinciale e cittadina del Partito Democratico di Vibo Valentia. Saranno presenti all’evento il segretario regionale Nicola Irto e il membro della segreteria nazionale Marco Furfaro, insieme alla presidente dell’assemblea regionale Giuseppina Iemma, al segretario del circolo Francesco Colelli e al segretario provinciale Giovanni Di Bartolo.