Vibo, il PD cambia: nuovo Coordinamento cittadino e rafforzamento del Gruppo consiliare

Il PD tira le somme di una campagna elettorale, e conseguente elezione amministrativa, tracciando i punti forti sui quali far cardine e muovere alla ricostruzione di un gruppo politico serio che rappresenti l’alternativa politica alla maggioranza che oggi siede in Consiglio comunale.



Sono questi i punti fondamentali che ieri sono stati elaborati nella sede gremita del Partito Democratico di Vibo Valentia, alla presenza dei consiglieri che ora battono bandiera del PD e che tanto hanno fatto discutere per la loro traslazione dalla lista civica di Vibo Unica. “ La nostra è una scelta consapevole e ben rimuginata” ha sentenziato ieri Stefano Luciano, candidato sindaco nella coalizione di centro sinistra alle appena svoltesi elezioni amministrative. “È fondamentale – ha aggiunto Luciano – costituire un gruppo di opposizione solido e forte, che abbia una chiara appartenenza politica e che possa così diventare un’alternativa alle forze che oggi governano la nostra città. Le polemiche che hanno riguardato il mio passaggio nel PD, insieme ai consiglieri Russo e Lo Bianco, volevano solo indebolire e mettere sotto una prospettiva fuorviante il nostro impegno che rimane sempre lo stesso: risolvere al più presto le difficoltà che hanno piegato Vibo in questi anni e rappresentare una opposizione determinata e determinante in Consiglio comunale”. Dello stesso parere il segretario provinciale Enzo Insardà e il presidente Romeo: “Dobbiamo diventare i promotori di un progetto cittadino innovativo, che abbia come obiettivo ripristinare il lustro di cui il PD ha goduto, oltre che affiancare e sostenere in modo coeso il nostro Gruppo consiliare ed il singolo consigliere, coinvolgendo il partito tutto”.

Prossimo punto da attuare sarà quello di individuare un nuovo coordinatore cittadino e, insieme a lui, costruire un gruppo politico che non resti nell’ombra, ma che prenda in mano le redini di una sinistra cittadina che ha bisogno di riaprirsi alla cittadinanza creando uno scambio attivo di propositi e obiettivi per risanare la situazione di criticità in cui versa la città di Vibo.