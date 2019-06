Vibo, Il Gruppo consiliare di opposizione ha scelto il suo vicecapogruppo

Azzurra Arena è il vicecapogruppo consiliare del PD del Comune di Vibo Valentia.

La decisione è di pochi minuti fa, ed ha visto nella giovane esponente democratica il volto giusto per dare nuova verve al gruppo di minoranza comunale vibonese. “Sono molto soddisfatto e felice di questa scelta” ha commentato a caldo il capogruppo Stefano Luciano. “Abbiamo riposto fiducia e buoni propositi – ha aggiunto – nella figura del consigliere Arena. Siamo tutti certi che saprà essere un perno fondamentale intorno al quale far ruotare le importanti decisioni che, come minoranza, prenderemo e sosterremo nei futuri Consigli”.