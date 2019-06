Vibo, il Greco di Calabria e le origini dell’Andragathìa: all’Istituto di Criminologia giornata con esperti

Una importante giornata di studio ed approfondimento si è svolta presso l’Istituto Italiano di Criminologia, ad orientamento universitario, sul “Greco di Calabria”, antica lingua di origini greche, grazie ad un interessante seminario tenuto dal dottor Freedom Pentimalli e dal dottor Michelangelo Di Stefano.



Il Greco di Calabria è una vera e propria lingua, che affonda le proprie radici nell’antichità, molto diffusa nello ionio reggino, nella cosiddetta area Grecanica. Questa area è compresa nella vallata della Amendolea; all’epoca dei romani il fiume Amendolea era navigabile, dalle imbarcazioni provenienti dal mare ionio, e pertanto sulle sponde del fiume sorgevano villaggi ellenofoni. Con la forte riduzione della portata del fiume, le scarse ed impervie vie di comunicazione terrestri, questi centri abitati restarono isolati dal resto della Calabria, quindi dell’Italia, fino a tempi molto recenti. Tutto questo ha permesso che la lingua si conservasse sino ai giorni nostri, infatti è ancora oggi diffusa nel 5% della popolazione, soprattutto tra le persone di età compresa tra i 70 ed i 90 anni.

L’interessante lezione ha catturato l’attenzione degli studenti, iscritti al corso di laurea in Scienze della Mediazione Linguistica ad indirizzo Criminologia ed Intelligence, si tratta di un argomento poco conosciuto ma molto diffuso in alcuni ambienti criminali. Infatti il Greco di Calabria, parlato soprattutto nei comuni di Bova, Rogudi vecchia, Gallicianò e nel quartiere di San Giorgio Extra di Reggio Calabria dove è forte presenza di abitanti provenienti dai comuni dell’area grecanica, è utilizzato per comunicare in maniera “riservata”. Attestata anche nei comuni di Polsi, San Luca, Platì e Africo considerati il “quadrilatero d’oro della ‘ndrangheta” si è fatto largo uso del Greco di Calabria in passato per attività illecite. Infatti, non è casuale che, in alcune consorterie criminali i sodali utilizzino il Greco di Calabria per evitare di essere compresi da possibili intercettazioni svolte dagli investigatori. Gli studiosi, inoltre, si sono soffermati su alcuni vocaboli e termini ancora oggi molto diffusi tra i membri delle consorterie ‘ndranghetistiche, le cui origini linguistiche sono chiaramente provenienti dal Greco di Calabria.

Oggi si registra un crescente uso di questa antica lingua al di fuori degli ambienti criminali, infatti vi è un crescente uso del Greco di Calabria per motivi identitari e folcloristici grazie al lavoro di alcuni studiosi.

Soddisfatto il professor Saverio Fortunato, rettore dell’Istituto vibonese, per l’importante giornata di studio, che ha portato all’attenzione degli studenti l’attualità dell’argomento. Infatti, proprio nelle settimane scorse è stata sgominata una associazione criminale che utilizzava questa lingua per comunicare in modo “riservato”.