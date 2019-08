Vibo, il consigliere PD Russo presenta un ordine urgente al Consiglio comunale riguardo la gestione rifiuti

Il consigliere comunale PD Giuseppe Russo, ex assessore all’Ambiente dell’Amministrazione Costa, ha presentato un’interrogazione urgente riguardo la questione della gestione dei rifiuti, che verrà discussa il prossimo 26 agosto quando il Consiglio comunale si riunirà in seduta.

“La raccolta differenziata – ha affermato – non sta più funzionando nemmeno per quella frazione secco riciclabile, ovvero carta plastica e vetro. In qualità di consigliere è mio compito informare i cittadini che questi tipi di rifiuti non rientrano in quella fattispecie interessata dalla criticità degli impianti predisposti allo smaltimento”. Russo ha inoltre puntualizzato che si è registrato un calo significativo della percentuale di raccolta differenziata: “ciò determinerà una maggiore tassazione per i contribuenti poiché sarà compito del Comunale vibonese pagare per lo smaltimento dell’indifferenziato. Pertanto – ha concluso – sarà nostro compito, come opposizione presente e attenta alle dinamiche cittadine, richiedere quali provvedimenti saranno presi in merito allo stato di criticità in cui versa Vibo Valentia, con le sue strade invase da sterpaglie e percolato”.