Vibo, i consiglieri provinciali Carmine Mangiardi e Antonello Corigliano aderiscono a “Cambiamo con Toti”

I consiglieri provinciali di Vibo Valentia, Carmine Mangiardi e Antonello Corigliano, eletti alla Provincia di Vibo Valentia nella lista “Civilmente Impegnati”, espressione dell’ex presidente della Provincia Francesco De Nisi, che ha raggiunto un importante risultato del 20% a livello provinciale, aderiscono al partito “Cambiamo con Toti” e costituiscono il Gruppo consiliare che fa riferimento al partito del presidente delle Regione Liguria Giovani Toti.

Soddisfazione è stata espressa dal coordinatore regionale di “Cambiamo con Toti”, Francesco Bevilacqua, impegnato nella costruzione della lista per le elezioni regionali.

“Salutiamo le nuove adesioni – commenta il senatore Gaetano Quagliariello, responsabile enti locali del partito – come prova di vitalità e iniziativa politica, in un momento così particolare per la Calabria e per il Mezzogiorno. Il Sud potrà uscire da questa emergenza con una definitiva crisi o cogliendo nuove opportunità di rilancio, e la politica del buon senso è chiamata a giocare un ruolo determinante”.

Soddisfazione anche da Adriano Palozzi, responsabile organizzazione di “Cambiamo con Toti”, che giudica l’adesione dei consiglieri provinciali di Vibo Valentia “una ulteriore dimostrazione di capacità di radicamento e attenzione al territorio. In un periodo nel quale la politica non sempre ha dato buona prova di sé, una dimostrazione di serietà e concretezza attrattiva di nuove energie”.