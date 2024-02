Vibo, Gregorio Procopio vince il Premio “Arte San Valentino”

L’artista Gregorio Procopio si aggiudica la 1ª edizione del Premio “Arte San Valentino” con l’opera inedita dal titolo “Protezione”, un dipinto realizzato su tela gallery. Il Premio, con esposizione di oltre 40 artisti, si è tenuto a Vibo Valentia nel contesto di “Vibo in Love”, organizzato dal Comune e dall’associazione culturale “Fior di Loto” presieduta da Sonia Demurtas. Il vincitore è stato scelto dalla prestigiosa giuria presieduta dal dottore Barone, dall’editrice Demurtas, dalla professoressa di storia dell’arte e architetto Carmen Corrado, dalla maestra d’arte Caterina Rizzo e dall’assessore al Decoro Katia Franzè. Per quanto riguarda Gregorio Procopio la commissione esaminatrice ha stabilito in unanime consenso di voti che la sua opera, dotata di innovazione, tecnica, stile personale e originalità esecutiva, suscita grande impatto emotivo e ha alto significato emozionale; i colori sul tema del blu e dell’azzurro richiamano un grande senso di serenità e voglia di vita, nel dipinto i due personaggi si stringono, lui ha gli occhi chiusi e si inebria del profumo della sua amata, lei è avvolta da un abbraccio che la scalda, la conquista, i suoi occhi sono spalancati sul mondo come a pregustare, il sogno di una vita insieme, lui la stringe a sé con forza e passione, divampa nella scena un forte senso di “Protezione”, proprio questo è il titolo dell’opera. La tela ha dimensioni 70×40. L’opera, realizzata mediante colori acrilici, secondo la motivazione della giuria “rappresenta il senso più alto dell’amore puro, sognato e desiderato, ogni donna ha il desiderio di essere protetta, amata, trattata con rispetto, la protezione ed il rispetto sono la base dell’amore; il tocco dell’artista è originale, sapiente, calibrato nelle forme e perfettamente funzionale nello spazio”. Il premio “Arte San Valentino” prevede per il vincitore una mostra personale a Palazzo Gagliardi, l’inaugurazione con la premiazione avrà luogo il 9 ed il 10 marzo dalle ore 10. Il Premio “Arte San Valentino”, riservato ad artisti italiani, nasce per far conoscere al pubblico nuovi protagonisti, nuove tendenze e nuovi linguaggi presenti nella ricerca d’arte contemporanea. Altre informazioni sull’opera premiata, si trovano su Instagram nella pagina: sd collezioni, in uno spazio creato per celebrare e promuovere non solo il Premio “Arte San Valentino” ma tutto l’affascinante mondo dell’arte contemporanea al quale l’editrice Demurtas si dedica.