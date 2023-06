Vibo, gli studenti del “Morelli” inaugurano una “piccola biblioteca a cielo aperto”

Nella città di Vibo Valentia, per l’esattezza in via Kennedy, alle spalle del Palazzo del Comune, è stata inaugurata dai ragazzi del Liceo classico Morelli, diretto dall’ingegner Raffaele Suppa, una piccola biblioteca a cielo aperto. Si tratta nel dettaglio di un’iniziativa collegata al bookcrossing o lettura circolare che, pensata nel 2001 in territorio americano, ha lo scopo di fare in modo che vengano scambiati libri in libertà in ambienti simbolo di socialità come luoghi pubblici, parchi, panchine. Con identico spirito gli alunni del “Morelli”, di concerto con l’assessore alla Cultura Antonella Tripodi e la direttrice artistica Maria Teresa Marzano, all’interno del Cartellone de Il Maggio dei libri “Se leggi, sei forte”, hanno realizzato delle donazioni di testi, per lo più di narrativa che, dopo essere stati accuratamente scelti, sono stati depositati nell’apposita cassetta donata dall’Associazione “Valentia”. Ad ideare e a coordinare la manifestazione, Il Neo-Umanesimo en plein air, alla sua seconda edizione, è stata la professoressa Maria Concetta Preta. Scopo principe di tale manifestazione è quello di raccontare la città attraverso i suoi luoghi più simbolici facendo dei salti tra passato e presente, attraverso un “racconto errante”, progettato dalla docente per gli allievi e le colleghe che ne sono parte integrante. L’iniziativa ha preso il via in Piazza Martiri d’Ungheria dove si è proceduti con il dono dei libri, inteso come veicolo di cittadinanza attiva e segno di civiltà. I protagonisti sono stati gli alunni delle classi IIID, IIE, IIC guidati dalle docenti Preta, Fiamingo, Sardanelli, Strano e Tedesco. La passeggiata è poi proseguita verso il centro storico dove, con le narrazioni storico-culturali curate dalla scrittrice Preta, si è giunti alla Chiesa della Madonna del Rosario per procedere, insieme al parroco, Don Filippo, all’adozione simbolica, per conto della Fondazione Napoli 99, della Cappella gotico-angioina De Sirica Crispo, della quale alcune alunne della IIID hanno effettuato dei bozzetti e degli schizzi, realizzando così una estemporanea pittorica. L’iniziativa accolta con entusiasmo sia dal mondo scolastico che da quello esterno all’istituzione didattica, rientra nel Piano Triennale dell’offerta formativa dell’indirizzo classico, si prefigura come leader per la Divulgazione del Patrimonio dei beni culturali della città attraverso molteplici iniziative disseminate negli anni e coordinate dalla docente Preta.