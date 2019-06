Vibo, gli alunni dell’Istituto “Murmura” portano in scena “Il coraggio di sognare”

Gli alunni del “gruppo teatro” dell’Istituto comprensivo “Murmura”, presso l’Auditorium del Liceo Classico “Morelli”, hanno portato in scena “Il coraggio di sognare”.

In un avvicendarsi di danze e recitazioni, i ragazzi hanno ripercorso alcuni momenti del glorioso passato della terra di Calabria; una terra ricca di storia e cultura , in cui, come afferma l’autrice dei testi e regista professoressa Vittoria Saporito, “le bellezze naturali non si contano…una terra che deve ritrovare il proprio orgoglio per poter realizzare quella rinascita che è il sogno di quanti ne hanno a cuore le sorti”. Emozionato il numeroso pubblico ha accompagnato con un crescendo di applausi le performances degli interpreti Valeria Gambino, Greta Bruni, Giulia Ciconte, Olimpia Galati, Cristiana Figliuzzi, Giuseppe Russo, Lorenzo Barletta, Elisa Arena, Valeria Greco, Claudia Messina, Caterina Spinelli, Maria Spedicati, Alice Pellicanò, Chiara Condello, Saverio Callipo, Francesco Fiarè, Lorenzo Luisi, Giovanni Sesto, Edoardo Ruggeri, Riccardo La Gamba, Naomi Forelli, Alessandra Curtosi, Alessia Arena, Sofia Pilo’, Elisabetta Sesto, Caterina Modafferi, Eliana Galati, Camilla Seva.

Particolarmente apprezzate le coreografie realizzate dalla professoressa Ersilia Adamo e la scenografia a cura dei professori Giusy Staropoli e Gerardo Mollo. Il trucco e i costumi sono stati curati dalla professoressa Elena Giordano. Preziosa l’attività di coordinamento della professoressa Rachele Bruni.

Nel complimentarsi con gli interpreti la dirigente scolastica Tiziana Furlano ha manifestato il proprio compiacimento per le attività teatrali che non sono soltanto un momento di evasione ma anche e, soprattutto uno strumento educativo, un canale attraverso il quale trasmettere ai ragazzi contenuti e valori.