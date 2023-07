Sono tutti da chiarire i motivi per i quali un 26enne è caduto dal secondo piano di un palazzo a Vibo Valentia. Sul posto è giunta inizialmente un’ambulanza, ma in considerazione della situazione il trasferimento all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro è avvenuto con l’elisoccorso. Diverse e significative le ferite riportate dal giovane, in particolare agli arti superiori ed al volto.