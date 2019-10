Vibo, Fratelli d’Italia propone di piantare un albero per ogni bambino nato o adottato in città

La legge n. 10 del gennaio 2013 ha istituito per il giorno 21 novembre la “Giornata nazionale degli alberi” al fine di perseguire attraverso la valorizzazione e del patrimonio arboreo e boschivo sia l’attuazione del protocollo di Kyoto (trattato internazionale del dicembre 1997 sul surriscaldamento globale e le iniziative da intraprendere per ridurre lo stesso) e sia e le politiche di riduzione delle emissioni, il miglioramento della qualità dell’aria e la vivibilità negli insediamenti urbani.



“Prendendo spunto sia dal programma elettorale del sindaco, sensibile, questa volta sì, alle problematiche ambientali della città e sia dalla necessità di avere sempre più macchie verdi all’interno della città”, Fratelli d’Italia – Vibo Valentia, nelle persone dei dirigenti Enrico Rottura e Vincenzo Montagnese, Pasquale La Gamba e Raffaele Anello, propone all’Amministrazione, in ossequio a quanto previsto dalla normativa di “piantare per quella data, negli spazi che l’Amministrazione riterrà di voler utilizzare, un albero per ogni bimbo nato e/ o adottato in città ed intitolarlo ad ognuno di loro affinché gli stessi vengano adottati dalle famiglie di appartenenza”. “Iniziativa – sostiene il partito di destra – che ci accomunerebbe per importanza e sensibilità dimostrata a tutti quei comuni italiani, e son tanti, che ogni anno non mancano di partecipare all’iniziativa. Questa potrà essere portata avanti con la collaborazione di Calabria Verde, per mezzo del distretto di Serra San Bruno. Non abbiamo dubbi che l’Azienda regionale sarà ben lieta di aiutarci in a portare a compimento un’iniziativa così importante, che in quel giorno sarà certamente celebrata da tutte le scuole, circondario compreso. Ciò, inoltre, comporterà dei benefici per la città e le sue frazioni, rinverdire il territorio, dotarlo di ulteriori polmoni verdi che ci aiuteranno a respirare aria pulita e perchè no, abbellirlo”.