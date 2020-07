Vibo, Fratelli d’Italia in piazza per chiedere le dimissioni di Conte ed elezioni a settembre

Anche a Vibo Valentia Fratelli d’Italia scende in piazza per chiedere le dimissioni del Governo Conte e di indire le elezioni a settembre.



In contemporanea alla manifestazione nazionale di Roma del centrodestra FdI sarà presente giorno 4 luglio in piazza Luigi Razza dalle ore 9 alle ore 13 per la raccolta firme.

Saranno presenti i responsabili territoriali del partito, i dirigenti territoriali del partito, il membro dell’assemblea nazionale Pasquale La Gamba, i consigliere comunali Leoluca Antonio Curello e Antonio Schiavello, l’assessore comunale Michele Falduto e il deputato Wanda Ferro.