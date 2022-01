Vibo, Forza Italia: “I 20 milioni di euro per la rigenerazione urbana ottenuti grazie al lavoro di sindaco, assessore e Settore Tecnico”

“Il lavoro incessante del sindaco non tarda a dare i suoi frutti a vantaggio dello sviluppo della città. Vibo, infatti, ha ottenuto 20 milioni di euro di finanziamento da destinarsi a progetti per la rigenerazione urbana. Un traguardo dalle proporzioni enormi per la città che così rinnova segnali di ripartenza”.

Il gruppo consiliare di Forza Italia loda Maria Limardo e sostiene che “la realizzazione di questi progetti, contribuirà a riqualificare gli spazi culturali, sportivi e sociali rilanciando la città nel suo ruolo di capoluogo di provincia”.

Gli azzurri ringraziano l’assessore Giovanni Russo e l’intero Settore Tecnico del Comune di Vibo per “aver realizzato la progettazione preliminare che ha consentito la partecipazione alla ripartizione dei fondi che, comunque, dovranno essere spesi bene e nel più breve tempo possibile per rendere efficace, in termini di crescita del territorio, la pregevole azione politica sinergica messa in campo dal sindaco della città e dal senatore Mangialavori caratterizzata da una costante attenzione rispetto le necessità di questo territorio ed a cui va il nostro plauso e la nostra rinnovata fiducia”.