Vibo, droga sul tavolo di casa: arrestato

La Polizia di Stato di Vibo Valentia e in particolare gli uomini della Sezione Narcotici della Squadra Mobile, con l’ausilio dell’Unità Cinofila dell’U.P.G.S.P., nella mattinata di venerdì, nel corso di mirati servizi svolti per la prevenzione e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia diretta dal Procuratore Capo Camillo Falvo, ha sottoposto a controlli e tratto in arresto un 49enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, presso l’abitazione di residenza dell’uomo, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 28,8 grammi di cocaina, 53,6 grammi di hashish e 5,8 grammi di marijuana.

Sono stati inoltre sequestrati due bilancini elettronici di precisione, sostanza da taglio, denaro contante provento dell’attività illecita, materiale utile per il confezionamento, nonché 4 coltelli ed un apparecchio elettronico disturbatore di frequenza comunemente chiamato Jummer.

All’atto della perquisizione il soggetto è stato sorpreso con parte della droga sul tavolo della cucina mentre altra droga è stata rinvenuta, ben occultata, all’interno di un’anfora.

Per l’arrestato sono stati disposti gli arresti domiciliari.