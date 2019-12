Vibo, domenica l’associazione “Condividiamo” servirà un pranzo solidale offerto da alcuni consiglieri comunali

*di Francesco Castagna – Domenica 29 dicembre, presso la mensa della Chiesa della Sacra Famiglia sita nel quartiere Affaccio di Vibo Valentia, l’associazione “Condividiamo” servirà un pranzo solidale offerto da alcuni consiglieri del Comune di Vibo Valentia. Il refettorio ecclesiale, una volta a settimana, si trasforma in una mensa che opera ormai da circa 3 anni e mezzo e che serve dai 50 ai 70 pasti caldi ogni domenica. Una parte dei pasti vengono consumati dagli ospiti nella mensa, mentre un’altra parte dei pasti vengono consegnati per essere consumati in seguito a casa. Una mensa aperta a tutti, comunitaria, nata originariamente dall’esigenza di alleviare il disagio di coloro che si confrontano quotidianamente con problemi di natura economica e di solitudine. La mensa è aperta a chiunque, indipendentemente dal reddito, dalla religione, dal colore della pelle. Un meritorio ringraziamento viene rivolto a don Piero Furci che ha permesso la realizzazione di una mensa laica all’interno di una struttura della diocesi. La mensa, è bene sottolinearlo, non gode di alcuna sovvenzione o finanziamento e si basa solo ed esclusivamente sulle donazioni delle tante persone che supportano questo progetto. Ciò non impedisce all’associazione “Condividiamo” di mantenere costantemente un bilancio in attivo fin dalla sua nascita. Le donazioni che giungono periodicamente sono sia in denaro che in alimenti o anche in attrezzature utili al proseguo ed allo sviluppo delle attività: strumenti da cucina, piatti, posate ed ultimamente anche una lavastoviglie. Da qualche settimana, oltre ai pasti, vengono distribuiti fra gli ospiti anche abiti dismessi. Si tratta di una mensa atipica in cui il cibo non è “di plastica” come spesso accade nelle mense ma, in esso, si percepisce tutta la tradizione contadina calabrese: la cucina, diretta da Tina, è animata da donne che cucinano con il cuore oltre che con la classica maestria delle cuoche calabresi. Il cibo è curato, schietto, saporito, l’ospitalità calabrese è l’ingrediente principale. Il gruppo di volontari è nutrito, ma sempre alla ricerca di nuovi volontari. Attualmente non esiste una pagina facebook della mensa, le comunicazioni vengono divulgate tramite una chat WhatsApp. In una cittadina denigrata a livello nazionale, e collocata nelle ultime posizioni di graduatorie stilate, probabilmente, in modo troppo frettoloso e superficiale, la mensa comunitaria della Sacra Famiglia costituisce un successo ed un esempio del gran cuore dei cittadini vibonesi.

Domenica prossima, dunque, la cucina sarà portata avanti da un gruppo di volontari di eccezione: una decina di consiglieri comunali, provenienti da tutti gli schieramenti politici, offriranno il pasto e si divideranno fra cucina e sala per donare il proprio contributo natalizio a persone meno fortunate. Chiunque volesse partecipare a tale iniziativa è, ben volentieri, invitato a prendere parte.