Vibo, domenica la Giornata nazionale dello Sport

Il Coni Point di Vibo si prepara all’appuntamento annuale con la Giornata nazionale dello Sport, giunta alla sua sedicesima edizione, prevista per domenica 2 Giugno 2019.

La particolarità di quest’anno vedrà coincidere la Giornata con l’importante celebrazione della Festa della Repubblica Italiana, alimentandone ulteriormente il prestigio.

Il 2 Giugno sarà l’ennesima occasione in cui il Coni Calabria, attraverso le sue delegazioni provinciali e l’intero mondo sportivo, dalle FSN, DSA, EPS ed alle AB, scenderà in piazza per la promozione di tutte le discipline sportive aderenti all’iniziativa.

Con il coordinamento del delegato del Coni Point di Vibo Valentia Bruno Battaglia, la manifestazione si svolgerà sul Lungomare Cristoforo Colombo di Vibo Valentia Marina, a partire dalle ore 10:00, mettendo in moto la macchina dello sport vibonese.