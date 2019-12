Vibo, costituito il Coordinamento cittadino del Pd: i NOMI

Il Partito democratico di Vibo Valentia ha deliberato la composizione del Coordinamento cittadino, che sarà così composto:



Laura Arena, Claudia Gioia, Samantha Mercadante, Gernando Marasco, Francesco Colelli, Carmelo Apa, Antonio Iannello.

“Si consolida così – hanno commentato gli esponenti democratici – una nuova classe dirigente politica che saprà costruire nuovi orizzonti per il bene della città. In riferimento alle elezioni regionali nell’accogliere favorevolmente alla candidatura di Callipo, auspichiamo in linea con la segretaria nazionale l’unità dell’area riformista e progressista”.