Vibo, concluse le prove concorsuali: assunti quattro nuovi agenti di Polizia locale

Il Corpo della Polizia locale di Vibo Valentia si arricchisce di quattro nuove unità in pianta organica. Si tratta di quattro agenti che hanno superato la prova concorsuale per i posti banditi dall’Amministrazione, e da ieri (lunedì 15 luglio) sono in servizio effettivo con contratto a tempo indeterminato. Il Comune di Vibo Valentia sta mandando avanti tutte le procedure concorsuali nel pieno rispetto dei tempi e dando concreta attuazione ai piani approvati dall’organo di indirizzo.

“L’innesto di queste nuove figure, che opereranno sul campo lì dove negli anni si sono manifestate maggiori necessità, è per l’Ente – commenta il sindaco Enzo Romeo – una notizia estremamente positiva. Di certo è una grande cosa, ma non è ancora sufficiente. Lavoreremo per implementare ancora di più la pianta organica, e non soltanto nella Polizia locale”.

“Do il benvenuto a nome di tutti – aggiunge il comandante della Polizia locale, Michele Bruzzese – ai quattro nuovi colleghi da ora al servizio dei cittadini di Vibo Valentia. Sono rinforzi per noi indispensabili per garantire il rispetto delle regole a tutela dei diritti e della sicurezza di tutti”.