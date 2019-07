Vibo, cittadini e associazioni ripristinano “il decoro nei luoghi della città”

Nella giornata di ieri alcuni gruppi di cittadini attivi e associazioni tra cui il movimento spontaneo di cittadini “Percorsi puliti”, che affianca il movimento “Retake – sezione di Vibo Valentia”, presente a livello nazionale nel quale cittadini si attivano per i cosiddetti “clean up”, azioni collettive per ripristinare la bellezza originaria di una piazza o di una strada oggetto del “retake”, e l’associazione “Insieme per il bene comune” che di recente ha realizzato il “Patto politico partecipativo”, si sono ritrovati per “ripristinare il decoro nei luoghi della città”.

Insieme a loro il WWF, la più grande organizzazione mondiale per la conservazione di natura, habitat e specie in pericolo, Archeoclub Vibo Valentia associazione nazionale senza fini di lucro, che persegue lo scopo di diffondere tra i cittadini, in particolare tra i giovani, l’amore per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, l’Associazione Prociv Augustus, una Onlus iscritta nel registro della Protezione civile, specializzata nella tutela dell’ambiente, tutela e salvaguardia del patrimonio culturale e assistenza sanitaria, con molti anni di attività nella nostra provincia ed una consolidata esperienza nel settore, che hanno effettuato una riqualificazione della banchina stradale nel tratto della SS182 tra il Palazzo dell’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia ed il Santuario di Santa Ruba. Tale riqualificazione, si è resa necessaria, in quanto sia le vie nei pressi della provincia che l’intero percorso al Santuario, costituiscono un biglietto da visita per coloro che giungono nel comune capoluogo di provincia. “Inoltre – spiegano i promotori dell’iniziativa – non si può consentire il perdurare di tale degrado sia per una questione di decoro sia perché i rifiuti presenti sono tali da creare situazioni di pericolo, ostruendo anche il deflusso delle acque, oltre, infine, il rischio di incendi di materiale anche plastico”.

L’evento rientra in un progetto più ampio che mira a coinvolgere la cittadinanza sull’opera di mantenimento della pulizia e decoro delle nostre strade e a sensibilizzare gli automobilisti affinché non abbandonino rifiuti e oggetti o li buttino dai finestrini.

Infine, come già sperimentato dai cittadini che hanno già partecipato ad altre manifestazioni, il momento di comunione, la conoscenza tra i cittadini, rafforzano sia il senso di appartenenza alla nostra comunità, sia l’amore ed il rispetto per la città, che l’amicizia.

La manifestazione è stata possibile grazie alla presenza di 2 ambulanze dell’Associazione Augustus Vibo Valentia e di personale dell’Anas che hanno reso possibilità garantire la sicurezza dei cittadini impegnati nelle attività.