Vibo Capitale del libro: Maria Limardo e Gilberto Floriani ospiti di “On the news”

Gli effetti positivi sulla comunità calabrese dell’indicazione di Vibo come Capitale del libro saranno al centro della puntata di “On the news” che andrà in onda sabato a partire dalle 16. Ospiti della trasmissione saranno il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo ed il direttore del Sistema bibliotecario vibonese Gilberto Floriani che, su impulso dei conduttori Antonio Zaffino e Biagio La Rizza e della scrittrice Daniela Rabia (regia di Marco Primerano), esporranno le idee ed illustreranno le iniziative connesse a questo importante traguardo, motivo d’orgoglio per tutta la regione. Sarà inoltre approfondito il percorso di crescita culturale e sociale che s’intende disegnare ed attuare per giungere al definitivo riscatto di una collettività che, ancora oggi, vive troppi disagi.