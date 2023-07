Vibo, cade con la moto: trauma cranico e diverse fratture

Si trovava con la propria moto nella zona aeroporto di Vibo Valentia quando, per cause in corso d’accertamento, è caduto riportando diverse lesioni. Brutto incidente autonomo per un 48enne, che ha subito un trauma cranico con estese ferite lacero-contuse, la frattura scomposta del gomito e la frattura del ginocchio. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, che, in considerazione della situazione, hanno attivato l’elisoccorso di Lamezia Terme.