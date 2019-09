Vibo, Andrea Iorfino campione europeo di tiro dinamico sportivo

L’ottico vibonese Andrea Iorfino è appena rientrato nella sua citta, Vibo Valentia, dopo l’esperienza in maglia azzurra agli European Handgun Championship.

Il campionato organizzato dalla IPSC – International Practical Shooting Confederation, tra le più grandi e rinomate associazioni sportive mondiali di tiro dinamico sportivo – che si tiene in Europa ogni tre anni e nell’edizione 2019 è stato organizzato in Serbia, ha visto partecipare alla competizione europea per la prima volta, il tiratore agonista vibonese che ha registrato il secondo miglior punteggio del gruppo italiano, davanti a lui solo il capitano della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo Davide Indizio, che ogni hanno ha il compito di trovare le eccellenze italiane di questa disciplina sportiva. Iorfino è tornato indossando la medaglia di Bronzo, vinta nella competizione a squadre, un traguardo di tutto rispetto per l’atleta azzurro, più volte piazzatosi ai primi posti delle competizioni nazionali nella divisione production, dove gareggia impugnando la sua pistola Stock2, della casa produttrice Tanfoglio. Conosciuto in città dove da anni gestisce l’attività di famiglia sul corso principale, Iorfino ha fatto della sua passione per il tiro dinamico una vera e propria missione: è infatti istruttore di tiro, nonché proprietario del poligono nel paese limitrofo di Sant’Onofrio e della associazione sportiva dilettantistica “Never Surrender”, che registra un importante numero di iscritti.