Vibo, al via le giornate di studio su opportunità e sviluppo in agricoltura

“Giornate di studio luglio 2021: opportunità e sviluppo in agricoltura”: questo il tema dell’evento promosso ed organizzato dal Rotary Hipponion di Vibo Valentia con la collaborazione di Comune, Provincia e Gal “Terre Vibonesi” ed in programma per le ore 10 di giovedì 15 luglio nella sala consiliare di Palazzo ex Enel, sede dell’Amministrazione provinciale.

È possibile mettere al centro di un confronto tecnico politico una nuova e avanzata idea di opportunità e sviluppo per il rilancio dell’ agricoltura?

La Calabria ha le sinergie propedeutiche e necessarie per fare rete e ridisegnare un progetto capace di promuovere e rendere competitivo il sistema di un prodotto che cerca la via del successo sulla spinta di una rivisitazione dei comportamenti della classe politica ?

Interrogativi, talvolta inquietanti ma sempre di straordinaria attualità, che hanno indotto il Rotary Club Hipponion di Vibo Valentia ad inventarsi una “chiamata” per aprire un tavolo di discussione che poi resta un serio e concreto momento di studio nella ricerca di una soluzione che diventa anche standard per ogni settore interessato.

Il Rotary Hipponion, che da tempo ha messo da parte la convinzione che ogni progetto non decolla se non c’è l’attenzione del potere centrale, cambia direzione e intraprende un percorso che ha il sapore di un invito rivolto a classe politica, istituzioni, ma soprattutto imprenditori, per mettersi insieme e fare diventare immediato momento centrale un forte interesse per il conseguimento del più adeguato del bene comune.

Da qui la programmata giornata di studio che metterà di fronte alle proprie e competenti responsabilità chi ha il dovere di non starsene a guardare e a pensare come costruire insieme un obiettivo per trovare nuove opportunità e sviluppo in un’agricoltura che è quasi in agonia e che bussa alla porta, per resistere, di chi ha il dovere di assumersi ogni tipo di responsabilità e propiziare il rilancio.

“L’agricoltura calabrese – avverte Franco Petrolo, vicepresidente del Rotary Club Hipponion – guarda da tempo al suo rilancio ma le criticità esistenti stentano a conoscere una soluzione. L’evento di Vibo Valentia ha la sua importanza proprio perché vede impegnati nel confronto chi in questo momento crede fermamente in un possibile ed opportuno nuovo fermento politico imprenditoriale capace di dare quelle risposte che da tanto tempo ormai l’imprenditore, il lavoratore ed il cittadino consumatore, attendono”.

Alla chiamata del Rotary Hipponion hanno risposto il Comune di Vibo Valentia, la Provincia, ed il Gal “Terre Vibonesi “ che intende essere una risposta concreta alla richiesta di tentare di “pensare ed operare insieme”.

Giovedì, ad incominciare dal massimo responsabile delle Politiche agricole e sviluppo agroalimentare della Regione Calabria, l’assessore Gianluca Gallo, cui sono state affidate le conclusioni della giornata di studio, dal tavolo di discussione, proposto dal Rotary Hipponion, dovranno emergere risposte e non passerelle elettorali.

Anche questa è una scommessa di alta sfida. A compiere analisi, proporre riflessioni e pensare ad un progetto finale condiviso sono stati invitati esperti di forte caratura socio culturale e politico ambientale e soprattutto della politica agricola ed agroalimentare della Calabria.

Il parterre, coordinato dal giornalista Valerio Caparelli, avrà di fronte inizialmente esperti di forte caratura, prevede gli interventi di Giuseppe Zimbalatti, direttore generale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; Antonino Greco, presidente dei dottori agronomi e forestali della provincia di Vibo Valentia; Giovanni Celeste Benvenuto, titolare dell’omonima azienda, Stefano Caccavari Ceo di Mulin; Emilio Pierpaolo Giordano, direttore del Gal “Terre Vibonesi” e Francesco Macrì titolare dell’omonima azienda locrese.

Dopo la presentazione di Maria Giovanna Irene Fusca, Past President del Rotary Club Hipponion di Vibo Valentia, che spiegherà i motivi dell’iniziativa rotariana, i saluti del sindaco Maria Limardo, del presidente della Provincia Salvatore Solano e di Vitaliano Papillo, presidente del Gal “Terre Vibonesi”.