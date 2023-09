Vibo, al via la nuova edizione di “Cercando Yolanda”: Titti Preta protagonista della serata Dalida

La professoressa Titti Preta dà appuntamento ai suoi lettori questa sera alle 17:30 a via Castello, Vibo Valentia, per la serata Dalida. L’evento sancisce l’inizio del lancio della nuova edizione di “Cercando Yolanda”, testo scritto e curato dalla scrittrice vibonese. A dare i suoi saluti sarà il presidente del salottino Vibo città antica, Mimmo Grillo. Il dibattito sarà coordinato da Alessandra Scrivia, che dialogherà con la scrittrice, mentre la presentazione sarà affidata a Vincenzo Neri. Uno spazio verrà dedicato anche all’arte attraverso sia vari momenti musicali, con le esibizioni del pianista Stefano Condoleo, sia attraverso l’allestimento di un angolino vintage con vecchie radio, giradischi d’epoca, che tramite l’esposizione di quadri realizzati dalle due artiste Caterina Rizzo e Irene Borgese e aventi come oggetto un ritratto di Dalida. Nel corso della serata i protagonisti saranno sia la professoressa Preta che i suoi allievi della scuola di scrittura che avranno il compito di rivolgere delle domande alla scrittrice e di recitare, insieme a quest’ultima, alcuni brani scelti appositamente per l’evento. L’evento sarà soltanto il primo di tanti altri che si realizzeranno e di cui saranno protagonisti la scrittrice Preta e i suoi lavori.