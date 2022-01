Vibo, al via il “Progetto Preventing: mi informo li proteggo”

Il Comune di Vibo Valentia, con delibera di Giunta n. 207 del 28/09/2021, ha aderito al “Progetto Preventing: mi informo li proteggo”, promosso dalla Cooperativa Calabria Futura in partenariato il Comune di Rosarno, con ISIM – Istituto di Studi Iniziative Ricerche e Formazione per lo Sviluppo delle Regioni Meridionali, Associazione Torre del Cupo, e la Fondazione Città Solidale Onlus.

Il primo atto formale è stata la costituzione di una Rete Territoriale tra attori presenti nel territorio Vibonese, di natura diversa, ma tutti coinvolti a vario titolo nel contrastare le violenze a danno dei minori. La prima fondazione vede la partecipazione di diversi Comuni del territorio, numerosi istituti educativi e scuole oltre che realtà associative operanti nel Terzo Settore. Sono inoltre in via di definizione i protocolli operativi per tracciarne la presa incarico, in collaborazione con i Servizi Sociale dell’Asp di Vibo e con il Centro Antiviolenza Le foglie di Dafne.

Il progetto, realizzato nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2- Obiettivo Nazionale 3 – lettera j) “Interventi di sistema per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di minori stranieri”, ha l’obiettivo di rafforzare l’offerta di servizi a supporto dei minori stranieri e delle famiglie straniere con minori, volti a prevenire e contrastare fenomeni di isolamento, emarginazione sociale, deprivazione culturale, devianza e ogni forma di violenza contro i minori.

Il secondo atto formale è stato sottoscritto il 30/12/2021 tra il Comune di Vibo Valentia e la Cooperativa Calabria Futura per l’attivazione di un’Antenna Territoriale presso i Servizi Sociali del Comune.

Il sindaco, Maria Limardo, e l’assessore Rosamaria Santacaterina hanno voluto dare il via a questo progetto che consente di arricchire l’offerta dei servizi sociali comunali migliorando e qualificando l’accesso ai servizi socio-sanitari, con l’attivazione di equipe multidisciplinari specializzate ed integrate con professionalità specifiche (mediatori culturali, educatori, avvocati, assistenti sociali). Con questa iniziativa, inserita nelle attività del Centro per la famiglia, sarà possibile attuare azioni di ascolto, presa in carico e accompagnamento di minori e famiglie vulnerabili e disagiate.

Il servizio sarà curato dalla cooperativa Calabria Futura con la propria equipe multidisciplinare: la dottoressa Barbieri (psicologa), la dottoressa Loiacono (assistente sociale), la dottoressa Petea (educatrice), l’avvocato Caserta (consulente legale), Brahima Diabate (Mediatore linguistico interculturale), Immacolata Giordano (tutor educativa) e un medico come consulente sanitario. L’equipe è coordinata dal dottor Giuseppe Cosmano. A quanto riferisce il presidente della cooperativa, il dottor Francesco Giuseppe Disì, per la cooperativa è una grande soddisfazione poter contribuire con l’offerta di un servizio peculiare necessario ad un territorio sempre più caratterizzato dalla presenza consistente di popolazioni straniere che molte volte necessitano di azioni di raccordo con i servizi pubblici presenti nelle istituzioni.

Modalità di accesso:

Il Servizio è attivo presso i locali comunali, ogni venerdì dalle 10.00 alle 13.00