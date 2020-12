Vibo, al via il progetto d’aiuto “Noi siamo Famiglia”

La Parrocchia dello Spirito Santo e Santa Maria la Nova, tramite la locale Caritas presieduta da don Enzo Varone, lancia per questo Natale il progetto d’aiuto verso i soggetti più svantaggiati “Noi siamo Famiglia”.



L’obiettivo è quello di farsi carico, come una sola famiglia, dei nuclei familiari più bisognosi tramite la parrocchia, per condividere quanto necessario e possibile al fine di realizzare evangelicamente il dono della comunione. “Nel nome di Gesù, che è il Bene più grande”, mettersi dunque nelle Sue mani per “dare gratuitamente” quanto “gratuitamente ogni giorno si é ricevuto” e per “diffondere la gioia della fraternità”. L’iniziativa, come già rimarcato, consisterà nella proposta di prendersi cura, tramite la Caritas parrocchiale, di una famiglia che verrà “adottata” e assistita, tenendo conto delle possibilità dell’adottante e delle necessità del nucleo adottato. Il prendersi cura vuole stabilire un legame vero nell’intento della condivisione con quanto si ritenga più opportuno: beni materiali essenziali al vivere quotidiano ed eventuali esigenze particolari. La prima condivisione, per come riporta la locandina diffusa sul territorio, deve essere quella spirituale attraverso la preghiera, che diventa poi agire concreto nell’attenzione alla vita reale. La mediazione tra le varie famiglie passerà attraverso la parrocchia che stabilirà dei canali di informazione nel rispetto della tutela delle persone e con la riservatezza adeguata allo scopo. I recapiti a cui rivolgersi sono: il numero telefonico 0963/41284oppure via email: santamarialanova@parrocchiaspiritosantovv.it o, in alternativa, santamarialanova@pec.parrocchiaspiritosantovv.it