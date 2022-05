Vibo, al via il primo corso di formazione per istruttore di nuoto

Aperte le iscrizioni al primo corso di formazione dedicato all’istruttore di nuoto. Il corso è stato promosso ed organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Penta Vibo” con il patrocinio Centro Nazionale Sportivo Libertas, Ente di promozione e diffusione sportiva riconosciuto dal Coni, e la collaborazione della Move S.s.d. a r.l., rete associativa sportiva riconosciuta dal Centro che continua giorno dopo giorno continua a diramare le propri radici su tutto il territorio nazionale ed in particolare in Calabria grazie soprattutto all’attivismo dei dirigenti regionali spinti dal responsabile nazionale Libertas Young Francesco De Caria.

L’istruttore di nuoto è una figura professionale con competenze globali che agisce nell’ambito specifico del Nuoto, per il miglioramento del benessere della persona: anche in condizione di disabilità. Opera sulla base di conoscenze ed abilità tecniche, acquisite e dimostrate, del «movimento umano attivo razionale finalizzato», per assicurare un’adeguata preparazione fisica; adotta protocolli tecnico-sportivi e motori, nell’ambito della disciplina del Nuoto e degli Sport acquatici.

L’inizio del corso è previsto per il 5 giugno 2022 e le lezioni teoriche e pratiche si svolgeranno presso la piscina comunale di Vibo Valentia sita press località Vibo Marina Viale dell’industria – II traversa. Diverse le tematiche trattata inerenti al mondo del nuoto: anatomia, biomeccanica del nuoto, fisiologia, gesti tecnici del nuoto, aspetti legali legati al ruolo dell’istruttore sportivo.

Per iscrizioni ed ulteriori informazioni è sufficiente contattare l’associazione sportiva dilettantistica Penta Vibo al n. 3275993692.