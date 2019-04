Vibo, al professor Saverio Fortunato il premio “Galileo Galilei 2019”

In una gremita Aula Magna dell’Istituto Tecnico Economico “Galileo Galilei”, si è svolta la cerimonia di assegnazione del “Premio Galileo Galilei 2019” assegnato al professor Saverio Fortunato, specialista in Criminologia clinica e rettore dell’Istituto Italiano di Criminologia degli studi di Vibo Valentia.



I lavori dell’importante cerimonia, fortemente voluta dal dirigente scolastico professor Genesio Modesti, sono stati introdotti dal vicepreside Giuseppe Imeneo, che ha brevemente ripercorso la storia del Premio e le motivazioni di assegnazione dell’edizione 2019, al professor Saverio Fortunato “per essere riuscito, in un territorio difficile come il nostro, a realizzare il primo Corso di Laurea in Italia in Scienze della Mediazione Linguistica indirizzo Criminologia e Intelligence”; corso di laurea giunto al secondo anno accademico e che offre un’opportunità per gli studenti che provengono un po’ da tutta Italia nella nostra città e, in primis, per i vibonesi. Successivamente, l’intervento della professoressa Giusy Fortuna, che ha affermato che “il professorSaverio Fortunato coniuga radici calabresi, formazione professionale internazionale, stimato criminologo invitato ai tavoli delle istituzioni internazionali”. Ed ancora: “lo spirito del premio è quello di esprimere il legame Scuola e Territorio”.

Il professor Saverio Fortunato, di origini vibonesi ma vissuto in Toscana per 33 anni, è tornato da pochi anni in città, per realizzare questa offerta formativa ed educativa per il nostro territorio. Parlando, ha ripercorso la sua lunga esperienza di vita professionale: corsi di aggiornamento tenuti per i docenti dell’Università e dell’Accademia di Polizia di Bucharest; il premio alla FBI americana alla Camera dei Deputati; le lezioni a Dubai su invito del Ministero dell’Interno dell’Unione degli Emirati Arabi… per giungere a Vibo, dopo importanti riconoscimenti professionali in giro per il mondo.

Ospite d’eccezione, a cui sono stati affidati le conclusioni della bella cerimonia, il senatore della Repubblica Mario Giarrusso, membro della Commissione parlamentare Antimafia e docente di Diritto Penale presso l’ateneo vibonese. Giarrusso ha raccontato con entusiasmo il suo non facile lavoro da parlamentare nella delicata commissione bicamerale e sul parallelismo come docente dell’Istituto di Criminologia vibonese. Sue le parole: “l’Istituto di criminologia rappresenta un faro nel panorama culturale e scientifico nazionale; in Italia, chi vuole studiare seriamente la criminologia e l’intelligence, deve venire a Vibo Valentia e di questo tutti dobbiamo sentirci orgogliosi e grati”.