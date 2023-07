Vibo, affondo del Pd su Limardo: “Fine corsa, la città è in stato di abbandono”

“Si stanno consumando in questi giorni le ultime schermaglie interne all’Amministrazione comunale guidato dal sindaco Maria Limardo. È notizia delle ultime ore le dimissioni dall’esecutivo degli assessori espressione del gruppo di Città Futura”.

Il segretario provinciale del Pd Giovanni Di Bartolo non risparmia colpi e parla di “una saga tutta interna al centrodestra, a tratti anche appassionante, se ad accostarsi a queste vicende così memorabili non vi fossero sotto gli occhi di tutti le condizioni di degrado e di abbandono in cui si trova Vibo Valentia”.

“I cittadini – sostiene – si aspettano responsabilità e capacità da chi ha ricevuto il mandato di amministrare nell’interesse pubblico, mentre l’attuale ceto politico si intrattiene in continui giochi di potere. La Città ha il dovere di chiamare all’impegno le energie migliori, esprimere un sentimento condiviso di rinascita, selezionare i propri rappresentanti e i progetti da realizzare”. Di Bartolo è convinto che “esistono gli strumenti per farlo” ma “serve la volontà politica”. “L’obiettivo – conclude – è di evidenza drammatica: sottrarre questo territorio da uno stato di recessione irreversibile. Si chiuda questa esperienza amministrativa e si restituisca al più presto il mandato agli elettori”.