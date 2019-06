Vibo, a breve il sindaco nominerà l’assessore in quota Fratelli d’Italia

Si è rivelato produttivo l’incontro politico-istituzionale tra il portavoce regionale di Fratelli d’Italia, Ernesto Rapani, ed il Primo Cittadino di Vibo Valentia Maria Limardo.

“In uno spirito di collaborazione – dichiara il dirigente di FdI – finalizzato al completamento della squadra di governo della città che dovrà attuare il programma apprezzato dagli elettori fiduciosi in un miglioramento della qualità della vita per la città di Vibo. Fratelli d’Italia c’è stata, con una propria lista a sostegno del candidato ed è fiera di aver contribuito alla vittoria del sindaco Maria Limardo. Fratelli d’Italia c’è, con due consiglieri eletti in rappresentanza del partito. Fratelli d’Italia ci sarà, con un proprio rappresentante in seno all’Esecutivo di governo. “Nei prossimi giorni – rende noto lo stesso Rapani – il sindaco nominerà l’assessore di riferimento di Fratelli d’Italia al quale verranno assegnate le deleghe assessorili più consone alle proprie competenze. La disinformazione spesso genera confusione, la chiarezza che ci contraddistingue è la giusta descrizione dei fatti”.