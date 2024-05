Viaggi d’istruzione, nessun coinvolgimento per “L’Aurora”

In riferimento all’articolo “LA SAGA INFINITA DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE: frustrazioni e delusioni all’Istituto Luigi Einaudi di Serra San Bruno” (lettera firmata dagli studenti), si specifica che la foto a corredo dell’articolo riportante un autobus – rimossa a seguito della richiesta de “L’Aurora” – era solo di carattere indicativo volendo dare semplicemente l’idea di una partenza. “L’Aurora” non è infatti in alcun modo coinvolta nella polemica tra studenti e scuola. Ci scusiamo pertanto per l’inconveniente, ma ribadiamo – per quanto scontato ed evidente – che nell’articolo “L’Aurora” non era in alcun modo citata.