Viabilità, Toninelli annuncia “un nuovo itinerario di collegamento Catanzaro-Crotone”

“Abbiamo portato a casa l’aggiornamento del contratto di programma di Anas, con una dotazione di 12,5 miliardi di euro in più. Soldi che servono per l’ammodernamento e la costruzione di nuove strade e, anche, per un piano straordinario di manutenzione di ponti, viadotti, cavalcavia che, su input del Governo, renderà sempre più sicure e performanti le arterie su cui tutti noi viaggiamo”.

Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, che spiega di aver “introdotto una novità”: un elenco di “interventi sui quali dirottare in via privilegiata le risorse per progettazione in relazione a investimenti da inserire nei successivi aggiornamenti e nel prossimo Contratto di programma”. Tra le opere a cui si dà priorità ci sono “la realizzazione di nuovi ponti sul Po, il potenziamento e la messa in sicurezza della Ss148 Pontina, la messa in sicurezza della rotonda Faustina di Lodi, un nuovo itinerario di collegamento Catanzaro-Crotone, viabilità di accesso all’hub portuale di Savona”.

“Non ci fermiamo – chiosa Toninelli – e andiamo avanti per migliorare la vita dei cittadini”.