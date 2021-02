Viabilità, rifiuti e situazione finanziaria: Biagio Figliucci e Salvatore Solano ospiti di “On the news”

I problemi e le prospettive del territorio vibonese saranno al centro della puntata di “On the news” che sarà visibile sabato, a partire dalle 16, sulla pagina Facebook della trasmissione e su quella de “Il Meridio”.

Il programma sarà organizzato in due sezioni: nella prima, nel salotto virtuale di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano, elaborati satirici di Sergio Gambino), ci sarà il consigliere comunale di “Per Serra insieme” Biagio Figliucci, che si soffermerà sui problemi della viabilità con particolare riferimento agli interventi da realizzare sull’arteria stradale che congiunge la città della Certosa con Mongiana; nella seconda interverrà il presidente della Provincia Salvatore Solano che si concentrerà sull’uscita dal default dell’Ente e sulla difficile questione dei rifiuti. Non mancheranno riferimenti alle prossime elezioni provinciali e regionali ed alle azioni da mettere in campo per promuovere lo sviluppo.