Viabilità provinciale nel Cosentino, approvati tre importanti interventi di manutenzione straordinaria

Pubblicate all’Albo Pretorio dell’Ente tre disposizioni del presidente Biagio Faragalli che danno il via ad altrettanti interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria provinciale, per un investimento complessivo di 332.035 euro, finanziato mediante il diverso utilizzo dei residui dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti.

Gli interventi, relativi all’annualità 2026, riguardano il ripristino delle condizioni di sicurezza e della piena funzionalità di alcune arterie strategiche del territorio provinciale.

Con la Disposizione Presidenziale n. 65 del 15 luglio 2026 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali appartenenti ai gruppi 31, 32 e 33, per un importo complessivo di 100.000 euro. L’intervento prevede il rifacimento della pavimentazione stradale mediante la stesura di conglomerati bituminosi, la sostituzione delle barriere di sicurezza obsolete e il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale. Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Andrea Azzaro.

La Disposizione Presidenziale n. 66 del 15 luglio 2026 approva invece il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. 81 Carolei–Mendicino–Castrolibero, nel tratto in corrispondenza del ponte di confine tra i comuni di Mendicino e Cerisano, al km 10+400. L’intervento, del valore di 110.035 euro, si è reso necessario a seguito dei cedimenti provocati dalle avverse condizioni meteorologiche del periodo invernale e consentirà il ripristino della sede stradale, la sistemazione del rilevato e della spalletta laterale destra, a tutela della pubblica e privata incolumità. Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Settimio Gravina.

Con la Disposizione Presidenziale n. 67 del 15 luglio 2026 viene infine approvato il progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino e al miglioramento della pavimentazione sulle strade provinciali di competenza dell’Ente, per un importo complessivo di 122.000 euro. I lavori prevedono la fresatura delle pavimentazioni deteriorate, il ripristino dei sottofondi nei tratti interessati da cedimenti, la posa di nuovi strati di conglomerato bituminoso e il recupero delle migliori condizioni di aderenza e regolarità del piano viabile. Responsabile Unico del Procedimento è l’ingegner Eugenio Filice.

«Con questi tre provvedimenti – dichiara Faragalli – continuiamo a dare concretezza al programma di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria provinciale. La sicurezza di cittadini, pendolari e operatori economici rappresenta una priorità assoluta della nostra amministrazione e ogni risorsa disponibile viene impiegata con responsabilità per migliorare le condizioni delle nostre strade».

«Questi interventi – aggiunge il presidente – sono anche il frutto della costante interlocuzione che manteniamo con i Sindaci del territorio, che quotidianamente ci rappresentano le esigenze e le criticità delle rispettive comunità. La Provincia deve essere sempre più la Casa dei Comuni: un Ente vicino alle amministrazioni locali, capace di ascoltare, programmare e intervenire con tempestività, mettendo al centro la collaborazione istituzionale e l’interesse dei cittadini».

«L’approvazione dei progetti esecutivi – prosegue Faragalli – consente di accelerare l’avvio degli interventi su tratti particolarmente bisognosi di manutenzione, alcuni dei quali hanno subito un ulteriore aggravamento a causa delle intense precipitazioni degli ultimi mesi. Investire sulla viabilità significa garantire collegamenti più sicuri, sostenere le comunità locali e favorire lo sviluppo dell’intero territorio provinciale».

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al mio consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Giuseppe Turano, per il costante lavoro di raccordo con il territorio e per l’impegno profuso nel seguire, insieme agli uffici competenti, la programmazione degli interventi. Un ringraziamento va inoltre– conclude il Presidente – al dirigente delegato ingegner Gianluca Morrone, ai responsabili unici del procedimento e a tutto il personale del Settore Viabilità per il lavoro svolto. L’obiettivo è proseguire con determinazione nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio infrastrutturale provinciale, assicurando interventi tempestivi e una programmazione sempre più efficace delle manutenzioni».