Viabilità nelle Serre, riaperta al transito la ex SS 110

La Provincia di Vibo Valentia ha emanato un’ordinanza al fine di consentire il transito, per tutte le categorie di utenti, sulla strada statale NSA 572 ex SP n. 93 (ex SS 110), dal Km 39+000 al Km 43+400 dalle ore 07:00 di martedì. Con l’atto viene anche imposto “ai proprietari di tutti i terreni confinanti e/o limitrofi con la sede stradale di rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e/o dimensioni che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano viabile”. L’ordinanza di chiusura al transito originaria era scaturita dalla caduta di alberi sulla carreggiata, a causa del forte vento, che aveva creato concreti pericoli per i viaggiatori.