Viabilità nelle Serre, Regione e Provincia chiamate a dare risposte: salta il blocco autostradale

Il pericolo di blocco dell’autostrada A2, almeno per il momento, è scongiurato. I comitati “Protesta per l’abbandono assoluto dei paesi delle Serre” e “Gli indignati speciali” si sono ritenuti soddisfatti del tavolo svolto nella Prefettura di Vibo Valentia al quale hanno preso parte il vicario del prefetto Francesco Zito, dottor Eugenio Pitaro, il questore Annino Gargano, i deputati del Movimento 5 Stelle Dalila Nesci e Riccardo Tucci.

Proprio Nesci aveva invitato in precedenza “le istituzioni di ogni livello” a rispondere “ciascuno per il proprio ruolo e senza fare scaricabarile, ma collaborando lealmente” e si era schierata dalla parte dei comitati che avevano denunciato “la situazione di degrado ed insicurezza delle strade provinciali di collegamento con il resto del territorio calabrese”.

I due movimenti civici, partendo dal profondo entroterra ed in particolare da Fabrizia, hanno avviato una serie di iniziative per mettere in risalto le enormi difficoltà che vive l’area montana, afflitta da un persistente ritardo di sviluppo, dovuto anche alle pessime condizioni dell’apparato infrastrutturale. Oltre ad interventi sui media, i movimenti hanno organizzato riunioni e dibattiti, raccolta firme e di tessere elettorali, sottolineando il profondo malessere della popolazione che deriva dallo “stato di isolamento”. Tutto messo nero su bianco nella relazione consegnata in Prefettura e che sarà inoltre trasformato dagli autori in un esposto alla Procura della Repubblica.

“Accogliamo con favore le decisioni del tavolo istituzionale – ha commentato a margine dell’incontro il presidente del comitato “Gli indignati speciali”, Domenico Demasi – poichè vediamo segnali chiari di intervento. Il 28 agosto, infatti, ci sarà una nuova riunione nella quale Regione Calabria e Provincia di Vibo Valentia, alle quali la Prefettura ha inoltrato le nostre pretese, dovranno dare delle risposte puntuali. Non possiamo più aspettare, perché la situazione è grave. Ringrazio i rappresentanti istituzionali – ha concluso – che ci hanno dato prova di attenzione e sensibilità”.

Dunque, sono attese per fine mese indicazioni sui provvedimenti da adottare: i movimenti sono pronti a reagire a seconda di quanto verrà prospettato. L’obiettivo è quello di dare continuità alla protesta per fare rimanere accesi i fari su una questione delicata che si materializza in problemi quotidiani per chi, per motivi di studio, di salute o di lavoro, deve spostarsi e che condiziona negativamente i flussi turistici e la competitività imprenditoriale.