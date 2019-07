Viabilità nelle Serre, nasce il comitato “Gli indignati speciali”: azioni a tutela del territorio

È nato per volontà di alcuni cittadini che non ci stanno a subire le privazioni derivanti dal pessimo stato della viabilità interna il comitato “Indignati speciali”. La compagine ha “la prerogativa essenziale di intraprendere iniziative volte al ripristino e al potenziamento della viabilità nel comprensorio delle Serre Calabre”.

I promotori chiedono pertanto la collaborazione unanime di cittadini, associazioni, commercianti, imprenditori, studenti, pensionati, emigrati e disoccupati, sindaci, assessori, consiglieri, parroci da Fabrizia a Mongiana, da Fabrizia a Serra San Bruno, da Fabrizia a Nardodipace, da Fabrizia a Laureana, da Fabrizia a Dasà, da Fabrizia a Caulonia, da Fabrizia a Reggio Calabria, da Fabrizia a Vibo Valentia.

Le iniziative che verranno intraprese saranno documentate, autorizzate e pubblicizzate. Il comitato “Indignati speciali” avvierà a breve una campagna di sensibilizzazione per attrarre la massima attenzione a livello locale, ma soprattutto a livello provinciale, regionale e nazionale. Inoltre, sosterrà le varie iniziative di altri comitati e associazioni, così come la protesta intrapresa dal comitato “Blocco autostradale”, “nella maniera in cui tali iniziative siano svolte con le modalità e nei termini di legge”.

“Ogni iniziativa suggerita – spiegano i promotori – sarà ascoltata, valutata e intrapresa nel bene comune di tutti. La nostra identità non può morire, la nostra terra merita rispetto, dalla nostra storia si può costruire il ns futuro, la nostra forza e coesione è sinonimo di potere. No all abbandono, no all’isolamento, no al degrado, no alla politica delle chiacchiere, no alle ‘leccate’ di catrame. Sì al progresso, sì alla valorizzazione del nostro comprensorio, sì al nostro futuro”.