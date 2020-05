Viabilità nelle Serre, il Comitato “Indignati Speciali” replica a Tassone

“Leggiamo con stupore – è scritto in una nota diffusa dal Comitato Indignati Speciali – dalle testate locali (il Meridio, il Vizzarro) l’articolo relativo alla viabilità delle strade ricadenti nel territorio delle Serre, ad opera del consigliere regionale Tassone, il quale solo oggi, 27 maggio 2020, pare abbia preso contezza della situazione in cui ormai da decenni versano le nostre strade.



“A questo punto – scrivono i componenti del Comitato – sorgono spontanee alcune domande, dov’era il consigliere Tassone ( Sindaco di Serra San Bruno fino a qualche mese fa, nonché Sindaco del Comune capofila del comprensorio delle Serre) quando il Comitato Indignati Speciali, comitato formato da semplici cittadini, si assumeva il peso di una lotta per un diritto vitale da troppo tempo dimenticato da chi governa? Dov’era allorquando il Comitato veniva ricevuto in Prefettura, grazie alla sensibilità e disponibilità di Sua Eccellenza il Prefetto, assieme agli Enti che si occupano di viabilità: (Regione, Provincia ed altri), incontri che si sono succeduti tra agosto e novembre dello scorso anno, in cui i delegati dei vari enti prendevano impegni concreti per sollevare le sorti di centinaia di cittadini, studenti, ambulanti, professionisti, che tutti i giorni per salute, lavoro, studio percorrono le strade, in primis verso Serra San Bruno, sede degli Istituti di scuola superiore, dell’unico ospedale del comprensorio e via dicendo? Come mai il consigliere Tassone non ha mai speso una parola dal momento che la Regione era governata da esponenti del suo partito fino allo scorso gennaio e si sveglia ora che si trova collocato all’opposizione?

Il Comitato Indignati Speciali ci tiene a rivendicare il lavoro sin qui svolto insieme a quello delle istituzioni: Prefettura, Provincia di Vibo Valentia, Parco Naturale Regionale delle Serre, Parco dell’Aspromonte, ANAS, che hanno risposto con fatti concreti e non con parole. “In merito a ciò – si conclude il comunicato – il Comitato rende noto che sono già partiti i lavori finanziati da Provincia e dall’Ente Parco delle Serre e che a breve prenderanno piede anche gli altri interventi finanziati dagli altri Enti, e tutto ciò non per merito del Consigliere Tassone che a quanto pare si è svegliato in netto ritardo dal letargo”.