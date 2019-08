Viabilità nelle Serre: i sindaci di Fabrizia, Mongiana e Nardodipace si rivolgono ad Oliverio

I sindaci di Fabrizia, Mongiana e Nardodipace (rispettivamente Francesco Fazio, Francesco Angilletta ed Antonio Demasi), facendo seguito all’incontro tenutosi in Prefettura mercoledì scorso, promosso e coordinato dal Prefetto di Vibo Valentia, Francesco Zito,

incontro al quale hanno partecipato anche i componenti dei comitati “Indignati speciali” e “Protesta per l’abbandono assoluto delle Serre”, il presidente della Provincia Salvatore Solano e rappresentanti di Regione, Anas, Calabria Verde e Consorzio di Bonifica, hanno chiesto di vedere il presidente della Regione, al fine di discutere un piano di interventi volti alla sistemazione e messa in sicurezza della viabilità relativa al comprensorio delle Serre Vibonesi, da sottoporre, successivamente, all’attenzione ed alla pianificazione in corso in sede prefettizia.