Viabilità nelle Serre: a breve l’avvio dei lavori sulla SP Mongiana-Fabrizia-Laureana

“Dopo continui solleciti da parte dell’Amministrazione Fazio nei confronti della Provincia di Vibo per il ripristino delle strade provinciali che circondano il territorio del Comune di Fabrizia, stamane – rende noto il Primo Cittadino – si è tenuto un sopralluogo con il vicepresidente della Provincia Domenico Anello ed il Responsabile di cantiere ingegner Giuseppe Mari.

Dal sopralluogo è scaturito che a breve la Provincia di Vibo Valentia avvierà le procedure di appalto, per un ammontare di 134 mila euro, in merito al ripristino dell’arteria stradale SP9 Mongiana-Fabrizia-Laureana”. Fazio spera che i lavori inizino nel più breve tempo possibile, presumibilmente entro la fine di luglio.

Presto saranno avviati anche i lavori di decespugliamento e pulizia delle cunette, a cura di Calabria Verde.

“Questa Amministrazione Comunale – sottolinea il sindaco di Fabrizia – ha piena fiducia nell’operato del presidente della Provincia Solano e del Consiglio Provinciale, in quanto, nonostante le difficoltà dell’Ente, si stanno spendendo quotidianamente per cercare di risolvere i problemi della viabilità provinciale. Ci impegneremo affinché le strade provinciali che circondano la comunità fabriziese, ritornino nuovamente percorribili”.