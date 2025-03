Viabilità nelle Preserre vibonesi, L’Andolina incontra i sindaci di Sorianello e Pizzoni

“Abbiamo accolto il presidente della Provincia di Vibo con la nostra Giunta al gran completo, in quanto la sua visita, oltreché un piacere, è stata per noi un atto di attenzione amministrativa per il Comune e di considerazione sociale per la nostra comunità, pertanto non potevamo non dargli una consona solennità istituzionale”. Questo il primo pensiero proferito dal sindaco di Sorianello, Sergio Cannatelli, in seguito all’appuntamento di incontro e di confronto istituzionale avuto con il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado L’Andolina. “Un incontro costruttivo e cordiale – ha aggiunto Cannatelli – che ha visto la partecipazione attiva del vicesindaco e consigliere provinciale, Carmine Mangiardi e dell’assessore Valeria Battaglia.

Entrando nello specifico del focus amministrativo il primo cittadino di Sorianello ha asserito che il presidente L’Andolina “ha illustrato quella che è l’attività dell’Amministrazione provinciale, sia riguardo la Viabilità che l’Edilizia scolastica. Per quanto attiene alle strade – ha aggiunto – abbiamo discusso delle opere in cantiere in questo momento nonché della programmazione futura”.

Il sindaco, Sergio Cannatelli, nelle fasi conclusive del suo intervento ha voluto esprimere infine “il suo apprezzamento per l’attività che il presidente della Provincia sta portando avanti, con impegno e dedizione, dimostrando attenzione vera verso tutte le realtà territoriali provinciali”. La disamina di Cannatelli parte da un’analisi decennale della situazione dell’Ente intermedio del Vibonese. “Sappiamo che la Provincia, in questi ultimi anni, a causa del dissesto economico-finanziario ha avuto un significativo allentamento riguardo la manutenzione ordinaria e, soprattutto, straordinaria delle strade. Da qualche tempo, però, vi sono segnali di ripresa. In questa direzione, quindi, va anche l’apprezzamento verso questo tour, verso questa campagna di ascolto del presidente L’Andolina in tutti i 50 comuni della Provincia di Vibo, al fine di rendersi conto, in primis, di quella che è la situazione della rete viaria, ma anche di tante altre problematiche che da tempo – ha chiosato Cannatelli – attanagliano la nostra realtà provinciale”.

Subito dopo, al Comune di Pizzoni, il presidente L’Andolina, accompagnato dal consigliere provinciale, Carmine Mangiardi, ha incontrato il sindaco, Enzo Caruso, il vicesindaco Francesco Demasi, l’assessore Concetta Massa e il consigliere Vincenzo Demasi.

A caldo e affidate ai social le dichiarazioni del sindaco Caruso che ha messo in risalto “la cooperazione con la Provincia di Vibo”, sancita con la visita istituzionale del presidente L’Andolina, “a dimostrazione – ha aggiunto – di un continuo dialogo e di una cooperazione tra i due Enti”.

Il primo cittadino di Pizzoni, entrando nei particolari, ha poi reso noto che “si è discusso degli interventi che verranno eseguiti sulle strade provinciali presenti sul territorio comunale: la SP 60, sul tratto Pizzoni-Soriano e la SP 57, sul tratto Pizzoni- Sant’Angelo e in quello denominato Zona Corvo-Zocchi”. Caruso ha infine ringraziato L’Andolina, in quanto “c’è stata la sua piena disponibilità alla risoluzione delle problematiche esposte”.

SOPRALLUOGO SULLE STRADE PROVINCIALI DI SORIANELLO E PIZZONI

Interventi posti in essere o programmati dalla precedente Amministrazione

S.P. n.61 “Sorianello-Contrada Prisa”, Fondi di bilancio, annualità 2022, interventi definiti, 150.000,00 €.

S.P. n.60 “Vazzano-Pizzoni-Ariola”, OCDPC 545/2018, annualità 2022, interventi definiti, 500.000,00 €.

S.P.n.60 “Vazzano-Pizzoni-Ariola”, D.M. 49/2018, annualità 2023, interventi definiti, € 150.000,00

S.P. n.57 “Pizzoni-S.Angelo”, D.M. 49/2018, annualità 2023, interventi definiti, € 81.923,10

S.P.n.66 “Dal Fondo Valle Mesima (loc. Carromonaco) alla S.P. Pizzoni S.Angelo C.da S.Barbara” D.M. 49/2018, annualità 2023, interventi definiti, € 200.000,00

Interventi programmati dall’attuale Amministrazione

S.P. n. 57 “Pizzoni-S.Angelo” S.P.n.66 “ congiungente “S.P. 57: Pizzoni-S.Angelo” con la “S.P.60: Vazzano-Pizzoni-Soriano”, D.M. 43/2024 (emendamento Mangialavori), annualità 2025, intervento secondario, € 300.000,00

S.P. n.60 “Vazzano-Pizzoni-Ariola”, D.M.101/2022, annualità 2027, € 299.242,99.