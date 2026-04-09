Viabilità nelle Preserre, Lega: “Avviato il confronto istituzionale, ora è necessario dare attuazione concreta alle esigenze dei territori”

Si è svolto ieri presso la Cittadella regionale il confronto istituzionale dedicato alle criticità della viabilità che, nelle ultime settimane, hanno interessato l’area delle Preserre vibonesi e l’entroterra provinciale, incidendo in modo significativo sulla mobilità, sulla sicurezza e sulla continuità dei servizi essenziali.

All’incontro hanno preso parte i sindaci dei territori coinvolti, il vicepresidente della Giunta regionale Filippo Mancuso, il vicepresidente della Provincia Nico Console e la delegazione provinciale della Lega Vibo Valentia, composta da Roberto La Gamba e Carlo Tripodi e guidata dal commissario provinciale Valentina Marta, che ha contribuito a favorire e promuovere il momento di confronto tra i diversi livelli istituzionali.

Il tavolo ha rappresentato un passaggio significativo, consentendo ai sindaci di rappresentare in maniera diretta e unitaria le criticità emerse nelle ultime settimane, caratterizzate da frane, interruzioni della viabilità e difficoltà nei collegamenti.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa non solo la necessità di procedere con l’attivazione di un tavolo tecnico in Prefettura, ma anche l’urgenza di definire un protocollo d’intesa in cui raccogliere in modo organico le esigenze dei territori e le priorità di intervento, anche in funzione del successivo coinvolgimento di Anas.

La delegazione della Lega ha espresso un ringraziamento al vicepresidente Mancuso, “la cui presenza ha rappresentato un elemento di garanzia istituzionale e di supporto nel coordinamento, contribuendo a rafforzare un percorso che ora entra nella sua fase operativa”.

“L’incontro di oggi – ha dichiarato Valentina Marta – ha consentito ai territori di portare all’attenzione istituzionale le difficoltà vissute in queste settimane. È fondamentale che a questo momento di confronto segua una fase operativa concreta e tempestiva”.

“Nel pieno rispetto delle competenze dei diversi livelli istituzionali – ha aggiunto – è ora necessario che la Provincia, quale ente titolare della gestione della rete viaria interessata, assuma un impegno operativo chiaro, traducendo quanto emerso in azioni puntuali, coordinate e verificabili. Allo stesso tempo, risulta fondamentale rafforzare, secondo la coordinatrice della Lega provinciale, il livello di comunicazione e coordinamento con i sindaci dei territori coinvolti, affinché le informazioni sugli interventi, le tempistiche e le criticità siano condivise in modo costante e trasparente. La priorità – ha concluso – resta garantire il diritto alla mobilità, collegamenti sicuri, continuità nei servizi e condizioni di piena accessibilità per le comunità locali”.