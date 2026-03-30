Viabilità nel comprensorio delle Serre, Damiani all’attacco: “Territorio isolato, istituzioni assenti. Servono interventi urgenti”

“La situazione della viabilità nell’entroterra vibonese è ormai fuori controllo dopo il passaggio del ciclone Jolina. Le intense piogge hanno provocato frane e smottamenti che hanno compromesso la stabilità di costoni e strade, lasciando intere comunità in condizioni di isolamento”. Usa questa premessa Vincenzo Damiani per introdurre un argomento divenuto di grande importanza per le aree interne.

“Da oltre due settimane – spiega il candidato a sindaco di ‘Rinascita Comune’ – il comprensorio delle Serre e la città di Serra San Bruno vivono una condizione inaccettabile: raggiungere l’autostrada e il capoluogo di provincia è diventato un percorso a ostacoli, con gravi disagi per lavoratori, studenti e imprese. A pagarne il prezzo sono soprattutto i pendolari e il tessuto economico locale, con danni concreti per corrieri e trasportatori”.

In sostanza, “siamo di fronte a un’emergenza vera e ciò che colpisce è il silenzio e l’immobilismo delle istituzioni competenti. La Provincia e l’Amministrazione comunale non possono continuare a far finta di nulla mentre un intero territorio resta di fatto isolato”.

Damiani punta il dito soprattutto contro la Giunta Barillari: “cinque anni fa si promettevano soluzioni su tutto, ricordiamo tutti che per la sola mancanza di segnaletica stradale hanno perfino pubblicato un video/denuncia. Oggi invece si assiste a un’Amministrazione chiusa nelle proprie stanze, incapace di affrontare anche le emergenze più evidenti. Serve una presa di posizione chiara e immediata, non dichiarazioni di circostanza”.

Il candidato sindaco indica anche le priorità operative: “è necessario intervenire subito, in somma urgenza, per mettere in sicurezza e riaprire il tratto Vallelonga–Vazzano. Non è più rinviabile. Soprattutto in un momento in cui si avvicina l’apertura della galleria di collegamento allo svincolo autostradale, che potrebbe finalmente ridurre i tempi di percorrenza tra Serra San Bruno e Vibo Valentia. Senza viabilità, però, ogni altra opera rischia di essere inutile”.

“Chiedo con forza – conclude Damiani – che si accelerino i tempi per il ripristino delle strade e che si restituisca dignità a questo territorio. Da parte mia ci sarà il massimo impegno, senza ambiguità, per affrontare con serietà e determinazione un problema che incide sulla vita quotidiana dei cittadini. Serra San Bruno merita una guida presente, concreta e capace di agire”.