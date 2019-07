Viabilità, Martino: “Anas provveda con urgenza alla manutenzione dell’ex SS110”

“Ci hanno promesso che avrebbero agito subito con all’inizio della bella stagione, la sistemazione stradale era prevista per l’arrivo dell’estate, ma ad oggi la statale 110 ha solo subito un intervento tampone all’altezza del lago Angitola durante il periodo invernale e lo sfalcio d’erba lungo la carreggiata in questione, tutto il resto rimane solo un raro ricordo”.

Il sindaco Marco Martino rilancia la questione viabilità e richiama l’Anas alle sue responsabilità. “Vi è la necessità – sottolinea il primo cittadino – di intervenire subito lungo quantomeno quei tratti di strada dissestati che causano serio pericolo per l’incolumità dei passanti. La ex SS110 è una arteria ad alta percorrenza di veicoli sotto ogni genere. Non è infatti percorsa solamente da automobilisti e pendolari bensì da mezzi pesanti, fulcro di una importante economia che si snoda in particolare modo nelle Preserre vibonesi e che collega alcuni comuni confinanti con le altre provincie. Una arteria – rileva – a dir poco essenziale che non può versare in questo stato. La fiducia e la felicità nel vedere finalmente dopo tanto tempo la disponibilità di Anas alla manutenzione aveva reso tutti noi amministratori realmente contenti. Sappiamo che Anas adopera infatti delle azioni manutentive davvero ottimali e che i tratti di strada ad essa assegnati risultano essere in ottime condizioni. Credo per questo che Anas non possa e non debba trascurare tale considerazione. Un cedimento parziale o totale della carreggiata viste le condizioni precarie in molti punti dell’importante arteria provocherebbe l’isolamento di alcuni comuni compreso Capistrano con il resto dell’Angitolano”. Martino chiede pertanto ai dirigenti di “prendere in seria considerazione quanto evidenziato e di iniziare quegli interventi che serviranno a garantire l’idoneità automobilistica”.