Viabilità, “La SP Joppolo-Coccorino soffre una grave situazione di incuria e disagio”

“Abbiamo interessato la Regione Calabria, la Provincia di Vibo Valentia e le Amministrazioni Comunali di Joppolo e Rombiolo per chiedere informazioni, dopo aver appreso della grave situazione di degrado ed incuria – scrive in una nota il presidente nazionale dell’U.Di.Con. Denis Nesci – che contrassegna il tratto stradale SP 24 lungo il tragitto Joppolo-Caroniti e Monte Poro, della provincia di Vibo Valentia.

Parliamo di buche mai riparate, scarsa pulizia e segnaletica assente: lavori di messa in sicurezza, attesi da molti anni, che l’Anas aveva avviato, che prevedevano un investimento del valore di circa 4 milioni di euro, e che il perdurare di tale situazione ci induce a pensare ci siano ritardi nell’esecuzione dei lavori“. “Gli interventi – dichiara il Responsabile Provinciale dell’U.Di.Con. di Vibo Valentia, Piero Marrella – dovrebbero consistere essenzialmente in operazioni con una tecnica utilizzata per la messa in sicurezza in tempi brevi di una parete rocciosa, di una scarpata tendente a franare qualora vi si trovino parti o frammenti soggetti al rischio di distacco e di caduta. Questa, tecnicamente chiamata “disgaggio” dei blocchi rocciosi in condizioni di maggiore criticità e nella manutenzione delle reti esistenti, la cui durata è stimata in 6-8 settimane affinché il tratto in questione sia reso fruibile nei limiti dei tempi tecnici, onde evitare ulteriori disagi, sembra si sia protratta ben oltre i tempi tecnici stabiliti e previsti. E ci duole interessarcene, come U.Di.Con., specie oggi che è ormai terminata la stagione turistica molto probabilmente gravemente condizionata a causa di problemi tali da mettere in difficoltà gli operatori della zona che vivono di turismo per pochi mesi l’anno e vistisi dimezzare il loro volume di affari proprio a causa della impercorribilità della SP 24 e del difficile raggiungimento dei luoghi turistici interessati”. “La SP 24 – prosegue Nesci – ci viene descritta in una condizione indecorosa. Molti utenti che si recano presso le nostre strutture ravvisano l’esigenza improcrastinabile di provvedere, in tempi celeri, all’attuazione di provvedimenti volti al ripristino del manto stradale ed alla rimozione di tutto ciò che rende impercorribile o impedisce la normale circolazione del tratto interessato”. “Qualora la notizia sulla paventata esclusione della SP 24 dagli interventi programmati per la messa in sicurezza venisse confermata – continua Marrella – ci troveremmo di fronte ad un serio danno alla collettività, non solo per tutti coloro che quotidianamente percorrono questo tratto di strada, ma anche dal punto di vista del turismo religioso posto che, come noto, l’ubicazione dell’arteria interessata, nei pressi delle aree sopracitate, costituirebbe un’ambita meta religiosa atteso proprio che il paese di Caroniti e la sua contrada Calafatoni, hanno dato i natali a San Gennaro, poi divenuto patrono di Napoli. Ma, indipendentemente da tutti gli altri motivi, ribadiamo la necessità di adoperarsi per garantire una manutenzione stradale sicura ed efficiente, così da prevenire il verificarsi di accadimenti sgradevoli, che potrebbero inficiare l’incolumità dei residenti, nonché dei cittadini in genere per i quali siamo sempre sensibili nell’accogliere le loro istanze”. “Per i suddetti motivi – conclude Marrella – chiediamo agli Enti interessati di volersi prodigare e di volersi attivare con immediatezza affinché vengano predisposti interventi di messa in sicurezza dell’area e di valutare, contestualmente, eventuali azioni di riqualificazione nell’ottica di una maggiore valorizzazione e rilancio del patrimonio artistico culturale calabrese”.