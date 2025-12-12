Viabilità, infrastrutture, servizi: 37 milioni ai Comuni delle aree rurali

Un segnale concreto di attenzione verso i territori più fragili e verso chi ogni giorno li amministra e li vive: con la nuova programmazione rurale regionale 2023/2027, Intervento SRD07, la Regione Calabria rafforza il proprio impegno, mettendo in campo quasi 37 milioni di euro per investimenti che riguardano strade rurali, elettrificazione, acquedotti e infrastrutture per l’accoglienza turistica ed attività ricreative.

È questo quanto emerso nell’incontro tenuto, questa mattina, presso la Sala Verde della Cittadella Regionale con la consegna della convenzione di finanziamento ai 247 comuni calabresi, chiamati a realizzare interventi strategici in cinque ambiti fondamentali, con l’obiettivo di integrare agricoltura, turismo e valorizzazione del territorio, favorendo anche forme di turismo esperienziale e destagionalizzato, per contrastare spopolamento e marginalità.

“Questo è un momento importante – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – perché sancisce risultati concreti per chi, da amministratore, è ogni giorno in prima linea nella risoluzione dei problemi delle comunità: portare un finanziamento sul territorio è una soddisfazione che si traduce in risposte reali per imprese, famiglie e cittadini”.

“Come Governo regionale, su impulso del presidente Occhiuto – ha proseguito Gallo – abbiamo scelto di dare un’attenzione forte alle aree interne e rurali. Nella programmazione CSR 2023-2027 abbiamo destinato 62 milioni di euro alle infrastrutture rurali, molto più rispetto alla precedente programmazione. Una scelta consapevole, perché senza strade, acquedotti, elettrificazione e servizi adeguati non può esserci sviluppo né permanenza delle attività agricole”.

Gli interventi finanziati, che prevedono importi massimi fino a 150mila euro per i comuni fino a 10mila abitanti e 200mila per quelli oltre 20mila abitanti, dovranno essere completati entro 12 mesi dalla consegna dei lavori e comunque non oltre 18 mesi dalla firma della lettera di concessione.

“Stiamo lavorando – ha aggiunto l’assessore – per rendere la spesa pubblica sempre più veloce ed efficace, con procedure semplificate. Posso anticipare che, se tutto andrà come previsto, la Calabria sarà tra le prime regioni d’Italia a raggiungere il 100% della spesa del PSR 2014-2022, senza perdere nemmeno un euro: tutte risorse portate a casa per i calabresi”.

Nel corso dell’incontro, a cui hanno preso parte il direttore generale del dipartimento regionale, Giuseppe Iiritano, il dirigente del settore Competitività, Francesco Chiellino, e la Responsabile unica del procedimento, Valentina Leto, è stato inoltre annunciato che partirà un nuovo bando con l’obiettivo di potenziare il sistema agricolo calabrese, favorendo il collegamento e lo sviluppo delle aree rurali, con priorità ai Comuni non finanziati in questa tornata e con la possibilità di ulteriori scorrimenti in base alle risorse disponibili .

“Come ha già annunciato il presidente Occhiuto – ha concluso l’assessore Gallo – continueremo a rafforzare il rapporto con i sindaci perché sappiamo quanto sia difficile amministrare le piccole comunità delle aree interne. Il nostro obiettivo è dare risposte concrete a chi, con passione e senso di responsabilità, continua a tenere vivi questi territori».

Con questo intervento la Regione Calabria conferma una visione di sviluppo equilibrato e sostenibile, fondata sul rafforzamento delle infrastrutture di base e sulla valorizzazione delle aree rurali come motore di crescita per l’intero territorio regionale.