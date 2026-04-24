Viabilità, il consigliere provinciale Luigi Garofalo annuncia 2 milioni di euro per le strade del territorio di Cassano

Prenderanno il via a partire dal mese di maggio sulla Lauropoli – Sibari i lavori di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali che ricadono nel territorio del Comune di Cassano all’Ionio. Gli interventi, i cui affidamenti sono stati completati in questi giorni, riguarderanno alcuni importanti assi viari che collegano Cassano, Lauropoli, Sibari e le aree limitrofe, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della rete stradale provinciale.

Per l’annualità 2026 sono previsti due interventi per un totale di 800.000 euro:

Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. 169 – 1° lotto (da Lauropoli a Sibari) per un importo di 400.000 euro , affidati all’impresa Teknoappalti ;

per un importo di , affidati all’impresa ; Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. 171–172 – 1° lotto (da Doria a Sibari) per un importo di 400.000 euro, affidati all’impresa Baffa Francesco.

Ulteriori interventi sono programmati per l’annualità 2028, con uno stanziamento complessivo di 1 milione e 200 mila euro:

Manutenzione straordinaria della S.P. 169 dal km 0+000 (Lauropoli) al km 9+254 (Sibari) per un importo di 600.000 euro , affidati all’impresa Carlomagno ;

per un importo di , affidati all’impresa ; Manutenzione straordinaria della S.P. 171–172 – 2° lotto (da Doria a Sibari) per un importo di 600.000 euro, affidati all’impresa LL. Sciaben.

Nel complesso si tratta di 2 milioni di euro di investimenti, allocati nel Decreto Ministeriale 26 aprile 2022 n.101, destinati alla viabilità provinciale del territorio cassanese.

Sull’avvio degli interventi è intervenuto il consigliere provinciale Luigi Garofalo, che ha sottolineato l’importanza di questi lavori per la sicurezza e la mobilità del territorio: «Sin dal mio insediamento in Consiglio Provinciale, avvenuto solo poche settimane fa – ha dichiarato Garofalo – ho ritenuto prioritario avviare un lavoro concreto per affrontare le criticità accumulate negli anni passati, in particolare sul fronte della viabilità. Le condizioni di molte strade provinciali richiedono interventi urgenti e programmati, ed è su questo che stiamo concentrando il nostro impegno».

«Gli affidamenti completati in questi giorni – ha aggiunto ringraziando il Presidente della Provincia Biagio Faragalli per l’attenzione dimostrata per la città di Cassano All’Ionio e i dirigenti provinciali per il grande lavoro fin qui fatto – consentiranno di avviare già da maggio i primi cantieri, con 800 mila euro di interventi nel 2026 e 1 milione e 200 mila euro programmati per il 2028, per un totale di 2 milioni di euro destinati alle strade provinciali del territorio di Cassano».

Il consigliere provinciale e comunale del Comune sibarita ha inoltre evidenziato che l’attenzione dell’ente non si limiterà alle arterie interessate da questi finanziamenti: «Parallelamente – ha concluso Garofalo – continueremo a lavorare per migliorare le condizioni di altre importanti strade provinciali del comprensorio, tra cui la Garda–Cassano, la Garda–Cammarata e la Cassano–Castrovillari via Monte, che rappresentano collegamenti strategici per cittadini, imprese e attività agricole. L’obiettivo è garantire una rete viaria più sicura, efficiente e all’altezza delle esigenze del territorio».