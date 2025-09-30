Viabilità: il completamento della San Roberto-Campo Calabro/Piano d’Aspromonte entra nella fase esecutiva

Roberto Vizzari, consigliere comunale di Reggio Calabria e Coordinatore di Forza Italia per l’Area dello Stretto, esprime soddisfazione per l’acquisizione a Bilancio della Città Metropolitana di Reggio Calabria delle risorse finanziate dalla Regione Calabria per il completamento della SSV A2/San Roberto-Campo Calabro/Piano d’Aspromonte.

Come indicato nel cronoprogramma ufficiale, la realizzazione di questo importante progetto è già in corso, con la firma della convenzione il 11 giugno 2025, che finanzia il Lotto I del progetto. La prima fase dell’opera, per un valore complessivo di 175.000 euro, si concentrerà sulla progettazione esecutiva, mentre la seconda fase, da avviare entro la fine di febbraio 2026, prevede l’esecuzione delle opere per un importo pari a 19.825.000 euro.

Particolarmente significativo è il recente atto del Consiglio Metropolitano, che ha assunto a Bilancio le risorse FSC 2021-2027 stanziate dal Governo Regionale, pari a 20 milioni di euro. Questa allocazione assicura che le risorse necessarie siano disponibili per garantire il progredire dell’intervento come previsto dal piano.

Roberto Vizzari ha dichiarato: “Sono soddisfatto di vedere che il progetto, fortemente sostenuto dall’onorevole Cannizzaro e dalla Giunta Occhiuto, entri finalmente nella fase esecutiva. Così come previsto nel cronoprogramma stilato dagli uffici viabilità della Città Metropolitana, l’opera dovrà essere appaltata entro la fine del mese di febbraio 2026 e, finalmente, potranno essere aperti i cantieri. L’approvazione della delibera rappresenta un passo decisivo verso la realizzazione di un’infrastruttura fondamentale per la crescita e lo sviluppo della vallata del Catona e di tutta l’area dello Stretto. È un segno tangibile dell’impegno delle istituzioni per il miglioramento della viabilità e per la sicurezza dei cittadini.”

Il completamento della SSV A2/San Roberto-Campo Calabro/Piano d’Aspromonte avrà un impatto significativo sulla mobilità e sull’economia locale, favorendo la connessione con i principali centri urbani e migliorando l’accessibilità alle zone montane e turistiche.