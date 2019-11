Viabilità, il Comitato “Indignati speciali” alza la voce: “La Sp 9 è la strada della vergogna, troppe risorse sprecate inutilmente”

“Pensavano di placare l’indignazione invece è stata solo più alimentata. La famosa Sp 9, o meglio strada della vergogna, è diventata ormai una macchina mangiasoldi per la quale non ci sono fondi e lavori che bastano per completarla”.



Si convince ancora di più delle proprie posizioni il Comitato “Indignati speciali” che continua ad insistere sull’annoso tema della viabilità nell’entroterra vibonese.

“Dopo la chiusura al transito per diversi anni perché dichiarata inagibile – racconta la compagine guidata dal presidente Domenico Demasi – finalmente ad ottobre 2018 nell’incredulità del comprensorio sono iniziati i lavori per il ripristino di codesta strada per la quale amministratori locali e provinciali erano fieri e orgogliosi della riapertura. Unico problema che dopo pochi mesi il manto stradale si è ritrovato nuovamente pieno di voragini e quindi nuovamente impraticabile, eppure per la strada della vergogna sono stati spesi oltre 570.000 euro”, motivo per cui nel mese di agosto il Comitato, vedendo “il disinteresse da parte di tutti gli enti del territorio”, ha ritenuto opportuno portare a conoscenza della situazione la Questura e la Prefettura di Vibo Valentia. Il Comitato ricorda che a settembre “la provincia di Vibo Valentia ha mandato nuovamente in appalto il ripristino della strada della vergogna, questa volta con l’aggiunta della strada della Mongianella e sono stati stanziati altri 130.000 euro rimasti dagli iniziali 700.000 euro, con i lavori che sono stati aggiudicati per 72.000 euro”. Il Comitato, rimasto vigile, sottolinea che “a seguito di questi ulteriori fondi stanziati, sono stati pubblicati con relativa foto provocatoria vari articoli di elogio nei riguardi del nostro ‘prodigioso’ presidente della provincia Salvatore Solano e finalmente nei primi giorni di ottobre l’impresa aggiudicatrice ha iniziato i lavori” che i membri del comitato hanno “monitorato minuziosamente”. Gli “Indignati speciali” hanno però riscontrato “l’assenza di mezzi di lavoro e di operai per diversi giorni e la realizzazione della segnaletica orizzontale” deducendo la fine delle attività.

Il Comitato ha dunque rilevato che “questi altri fondi, che sommati ai precedenti hanno raggiunto i 650.000 euro, sono bastati a rendere praticabile questa strada, infatti i lavori sono incompleti ed eseguiti malissimo”. Nello specifico, “oltre 4 km di strada oramai impraticabile ai confini della provincia di Reggio Calabria non sono stati interessati da alcun ripristino, sul tratto che dal quadrivio della famosa fotografia porta a Fabrizia sono intervenuti per poche centinaia di metri in modo del tutto superficiale, sono state riscontrate delle buche sul tratto su cui sono stati eseguiti i lavori e parecchi tratti sono privi di segnaletica orizzontale laterale. Infine, sulla famosa strada della Mongianella l’impresa non è intervenuta affatto”. Manifestando scetticismo sulla ripresa dei lavori, il Comitato si domanda “quanti soldi pubblici verranno ancora spesi e quando si renderà finalmente praticabile questa strada che è di fondamentale importanza per il collegamento con il Tirreno”.

L’augurio è che “finalmente, nell’occasione della Conferenza dei servizi programmata in Prefettura per il 14 novembre e da noi pure richiesta nell’esposto presentato alla Procura della Repubblica, anche le Amministrazioni locali denuncino questo stato di fatto. Diversamente – è la conclusione – si renderebbero complici di questa macchina mangiasoldi”.