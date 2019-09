Viabilità, Fazio: “Partono i primi interventi in vista della stagione invernale”

Sono da poco partiti i lavori di pulizia e decespugliamento della strada compresa tra Arena e Fabrizia, per come richiesto dai sindaci Antonino Schinella e Francesco Fazio al commissario straordinario di Calabria Verde Aloisio Mariggiò.

L’intervento ha lo scopo di evitare ulteriori pericoli in vista della stagione invernale. “Adesso – ha spiegato Fazio – attendiamo la bitumazione di circa 5 km della strada Mongianella. Per la Sp 9, infatti, aspettiamo la risposta della Provincia, visto che sono stati già affidati i lavori per circa 138.000 euro. Ringraziamo il prefetto Zito per l’attenzione e l’impegno dimostrato verso il nostro territorio. Inoltre, come sindaci di Fabrizia, Mongiana e Nardodipace siamo in attesa della convocazione da parte del presidente della Regione Mario Oliverio per affrontare nel dettaglio in tema della viabilità”.